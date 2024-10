Villa Ada, a due anni e mezzo dal sequestro via libera all'abbattimento dell'ex Panamino (Di sabato 12 ottobre 2024) L'8 giugno 2022, dando notizia dell'apposizione dei sigilli al "Panamino", il chiosco bar abusivo di parco Rabin a Villa Ada, rimase in sospeso una domanda: quando verrà abbattuto? La risposta arriva a due anni e mezzo di distanza, l'11 ottobre 2024. Una data certa da segnare sul calendario non Romatoday.it - Villa Ada, a due anni e mezzo dal sequestro via libera all'abbattimento dell'ex Panamino Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'8 giugno 2022, dando notizia'apposizione dei sigilli al "", il chiosco bar abusivo di parco Rabin aAda, rimase in sospeso una domanda: quando verrà abbattuto? La risposta arriva a duedi distanza, l'11 ottobre 2024. Una data certa da segnare sul calendario non

