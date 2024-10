Brindisireport.it - Valtur Brindisi al completo e senza più alibi per vincere contro Forlì

Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)- Tempo scaduto. Non c’è più spazio per attenuanti di alcun genere che possano essere in qualche modo giustificate.è giunto il momento che la squadra tiri fuori gli artigli e comprenda qual è il gioco da praticare e l’atteggiamento da tenere in campo in un campionato di