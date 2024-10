Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-10-2024 ore 20:10

(Di sabato 12 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione afferma di avere lanciato un attacco missilistico contro una base dell’esercito israeliano vicino ad Haifa nel nord del paese ma nell’aria riportano i media israeliani non sono suonate le sirene ci sono segnalazioni attacchi sull’attacco israeliano alunni file vogliamo sapere se è stata una scelta politica o di militari sul terreno aspettiamo risposte dall’inchiesta israeliana ha detto intervenendo alla festa del foglio il vicepremier è ministro degli Esteri Antonio Tagliani completo in Ucraina le truppe russe hanno attaccato ieri il centro di cazzo nel sud del paese dove è scoppiato un violento incendio la risonanza o il capo dell’amministrazione militare dell’omonima le persone sono rimaste ferite in appartamenti rustiche stanotte hanno colpito la città Ucraina di ...