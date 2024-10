Tragedia nel casertano, Giuseppe travolto da treno in corsa (Di sabato 12 ottobre 2024) Tragedia nei pressi della stazione di Sessa Aurunca, dove un treno in transito si è improvvisamente fermato dopo l’allerta lanciata dal macchinista. Purtroppo, un ragazzo di soli 18 anni, Giuseppe Bosso, è stato travolto dal convoglio, perdendo la vita sul colpo. Tragedia nel casertano, Giuseppe travolto da treno in corsa Giuseppe era figlio di un L'articolo Tragedia nel casertano, Giuseppe travolto da treno in corsa Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Tragedia nel casertano, Giuseppe travolto da treno in corsa Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024)nei pressi della stazione di Sessa Aurunca, dove unin transito si è improvvisamente fermato dopo l’allerta lanciata dal macchinista. Purtroppo, un ragazzo di soli 18 anni,Bosso, è statodal convoglio, perdendo la vita sul colpo.neldainera figlio di un L'articoloneldainTeleclubitalia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente choc - Giuseppe muore a 18 anni : travolto da un’auto in corsa - Funerali fissati per venerdì 23 agosto, a partire dalle ore 16. Se n’è andato troppo presto Giuseppe, mentre era intento a fare questa passeggiata in compagnia del suo cavallo. 30, nella chiesa madre di Acate. Quasi ogni giorno, stando al racconto di Fanpage, il 18enne usciva col suo calesse per relax. (Caffeinamagazine.it)

Giuseppe Curvà travolto da un Hummer sul calesse - muore a 20 anni - Giuseppe Curvà, 20 anni. Il ragazzo sarebbe stato centrato in pieno da un’auto, una Hummer. it) . È il giovane rimasto vittima di un incidente mortale ad Acate mentre si trovava su un calessino trainato da un cavallo. Il dramma è accaduto lungo la strada che da Acate conduce a Roccazzo, frazione di Chiaramonte, all’altezza del bivio […] (Monrealelive. (Monrealelive.it)