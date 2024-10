Tennis, debutto casalingo per la Falconeri At Verona contro Beinasco (Di sabato 12 ottobre 2024) Domenica, 13 ottobre, alle 10, debutto casalingo per la Falconeri At Verona. In Viale Colonnello Galliano la sfida sarà contro le torinesi del Beinasco.Sarà il presidente del sodalizio veronese Alfonso Sonato a fare gli onori di casa al team capitanato da Giulia Gabba, mentre Giulia Meruzzi Veronasera.it - Tennis, debutto casalingo per la Falconeri At Verona contro Beinasco Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Domenica, 13 ottobre, alle 10,per laAt. In Viale Colonnello Galliano la sfida sarà contro le torinesi del Beinasco.Sarà il presidente del sodalizio veronese Alfonso Sonato a fare gli onori di casa al team capitanato da Giulia Gabba, mentre Giulia Meruzzi

