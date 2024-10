Supplenze docenti 2024, ecco gli interpelli aperti [Aggiornato] (Di sabato 12 ottobre 2024) Si parte con gli interpelli di docenti: le scuole, così come previsto dall'OM 88/2024, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. L'articolo Supplenze docenti 2024, ecco gli interpelli aperti Aggiornato . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si parte con glidi: le scuole, così come previsto dall'OM 88/, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. L'articologli

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fracassi (Flc Cgil) : “Siamo in stato di agitazione - non escludiamo lo sciopero. Tra docenti e ATA circa 250mila precari. Gli interpelli sono inefficaci e caricano di troppo lavoro le segreterie” [VIDEO] - . "Il nostro Paese continua a battere tutti i record riguardo il precariato", ha dichiarato Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc Cgil in un'intervista su Orizzonte Scuola TV. Gli interpelli sono inefficaci e caricano di troppo lavoro le segreterie” [VIDEO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Fracassi (Flc Cgil) : “Siamo in stato di agitazione - non escludiamo lo sciopero. Tra docenti e ATA circa 250mila precari. Gli interpelli sono inefficaci e caricano di troppo lavoro le segreterie” - Tra docenti e ATA circa 250mila precari. "Il nostro Paese continua a battere tutti i record riguardo il precariato", ha dichiarato Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc Cgil in un'intervista su Orizzonte Scuola TV. . L'articolo Fracassi (Flc Cgil): “Siamo in stato di agitazione, non escludiamo lo sciopero. (Orizzontescuola.it)

Supplenze docenti - D’Aprile (Uil Scuola Rua) : “L’algoritmo va rivisto - intanto ritorniamo alle convocazioni in presenza”. E sugli interpelli : “Così non va - a Torino oltre 1300 domande per 7 posti - segreterie al collasso” [VIDEO] - L'articolo Supplenze docenti, D’Aprile (Uil Scuola Rua): “L’algoritmo va rivisto, intanto ritorniamo alle convocazioni in presenza”. E sugli interpelli: “Così non va, a Torino oltre 1300 domande per 7 posti, segreterie al collasso” [VIDEO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, è intervenuto a Orizzonte Scuola TV ... (Orizzontescuola.it)

Supplenze docenti 2024 : bollettini delle nomine - elenco delle GPS esaurite - interpelli per domanda fuori graduatoria [LO SPECIALE con Video GUIDA] - Supplenze anno scolastico 2024/25: siamo nel vivo dell'attribuzione da parte degli Uffici Scolastici. . Quarto, quinto turno per alcune province, ancora solo il primo per Roma, Milano, Napoli. L'articolo Supplenze docenti 2024: bollettini delle nomine, elenco delle GPS esaurite, interpelli per domanda fuori graduatoria [LO SPECIALE con Video GUIDA] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola ... (Orizzontescuola.it)