Sofia Goggia pronta al rientro sulla pista da sci rivela il contenuto della lettera di Roberto Baggio | Aprila quando sarai pronta

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di sabato 12 ottobre 2024) Nel febbraio del 2024subì un gravissimo infortunio che le provocò la frattura scompostatibia destra. La sciatrice è tornata in sala operatoria per rimuovere la placca con sette viti che le fu applicata e il suo ritornoda sci è alle porte. In un’intervista a Repubblica ha detto di sentirsie che sta tornando ai suoi livelli da “si è tolta quella placca che sporcava le mie emozioni”. La campionessa ha detto che nelle prossime settimane metterà gli sci per ripartire gradualmente, iniziando a respirare nuovamente l’arianeve e riabituarsi agli scarponi. Laa sfidare la sua amica e rivale Lindsey Vonn, anche se entrambe hanno bisogno di tempo per ritrovare la brillantezza di un tempo. Una brillantezza, che come ha ammesso la stessache ha ora 31 anni, non può essere quella di una ventenne.