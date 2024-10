Sale sul treno con un carico di droga: fermato al confine (Di sabato 12 ottobre 2024) È stato bloccato al Brennero con un carico di droga un pusher di origine tunisina (27 anni) che venerdì 11 ottobre stava cercando di portare in Italia svariate tipologie di droga: nello zaino c’erano 45 pasticche di ecstasy, 8 buste di MDMA, alcuni francobolli di LSD e diversi grammi di hashish e Trentotoday.it - Sale sul treno con un carico di droga: fermato al confine Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) È stato bloccato al Brennero con undiun pusher di origine tunisina (27 anni) che venerdì 11 ottobre stava cercando di portare in Italia svariate tipologie di: nello zaino c’erano 45 pasticche di ecstasy, 8 buste di MDMA, alcuni francobolli di LSD e diversi grammi di hashish e

