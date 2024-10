Ilrestodelcarlino.it - Riparte l’Università Aperta. Il piano di Fioravanti per celebrare l’anno

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Inizia un nuovo anno accademico per Università. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà domani alle 16.30 a Palazzo Monsignani con un evento speciale nella sede dell’Accademia Internazionale ‘Incontri con il maestro’ di Imola dal titolo ‘Giovani note per il nuovo anno accademico’. Dopo i saluti istituzionali, prevista la presentazione al pubblico dei corsi che Universitàha programmato per i 1.200 soci per2024/2025. Poi la pianista Anastasiaterrà un recital su musiche di Haydn e Chopin, con una introduzione tenuta dalla Sovrintendente dell’Accademia Angela Maria Gidaro.