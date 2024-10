Iodonna.it - Presentata in occasione della sfilata Cruise 2025, la nuova borsa Gucci Blondie rivisita un modello del passato. Grazie ad un design raffinato ed evergreen

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Raffinata e senza tempo. Sono queste due delle caratteristiche più ricercate e apprezzate quando si tratta di It Bags. L’eleganzae il fascino contemporaneo si fondono in silhouette da sfoggiare da mattina a sera, per tutte le occasioni. Come nel caso