Bergamonews.it - Pogacar, Evenepoel, cinque bergamaschi: partito da piazza Matteotti il 118° Giro di Lombardia

(Di sabato 12 ottobre 2024) Bergamo. La partenza delè appuntamento (bi)annuale praticamente irrinunciabile per ogni appassionato di ciclismo bergamasco e anche quest’anno non fa eccezione: in migliaia hanno affollato le vie del centro città per la Classica Monumento più attesa, che è arrivata all’edizione 118 e chiude la stagione ciclistica: 255 km con arrivo finale sul traguardo di Como. In 200 sono scattati al via su, di con 5ai nastri di partenza: Lorenzo Rota, Fausto Masnada, Simone Consonni, Mattia Cattaneo e Davide Baldaccini. Tutti a caccia di Tadej, vincitore delle ultime tre edizioni, soprattutto il campione olimpico Remco, tra i più acclamati dalla folla insieme allo sloveno e ai. Il via alle 10.35, con il countdown e la bandiera rosa sventolata dall’assessora allo sport del Comune di Bergamo Marcella Messina.