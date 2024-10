"Poche luminarie e addobbi, molti gli esclusi" (Di sabato 12 ottobre 2024) Sta alimentando molto fermento tra i commercianti del centro storico la proposta presentata mercoledì scorso dall’amministrazione comunale riguardo alle proposte di installazione delle luminarie natalizie. Non si è ancora arrivati ad una rottura vera e propria, ma se l’amministrazione insistesse nel suo proposito di installare gli addobbi luminosi solo su piazza Garibaldi, piazza Verdi e via Mazzini, la categoria potrebbe decidere qualche azione clamorosa. Questo sentimento di insoddisfazione è stato manifestato anche dalla rappresentante del Comitato commercianti presente all’incontro. Ilrestodelcarlino.it - "Poche luminarie e addobbi, molti gli esclusi" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sta alimentando molto fermento tra i commercianti del centro storico la proposta presentata mercoledì scorso dall’amministrazione comunale riguardo alle proposte di installazione dellenatalizie. Non si è ancora arrivati ad una rottura vera e propria, ma se l’amministrazione insistesse nel suo proposito di installare gliluminosi solo su piazza Garibaldi, piazza Verdi e via Mazzini, la categoria potrebbe decidere qualche azione clamorosa. Questo sentimento di insoddisfazione è stato manifestato anche dalla rappresentante del Comitato commercianti presente all’incontro.

