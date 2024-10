Liberoquotidiano.it - "Perché l'ho ucciso". Omicidio Mastropasqua: un 18enne ha confessato

(Di sabato 12 ottobre 2024) Si sarebbe costituito il presunto responsabile dell'di Manuel Mastrapasqua, il 31ennea coltellate a Rozzano (Milano). Un, residente a Rozzano, si è presentato ad Alessandria. I carabinieri di Milano lo stanno sentendo ma nei suoi confronti l'autorità giudiziaria deve ancora fare le opportune valutazioni. Al momento non si hanno altri particolari. Ma stanno emergendo alcuni dettagli sull'. Sarebbe la rapina di un paio di cuffie wireless il motivo per cui Manuel Mastrapasqua è stato aggredito eintorno alle 3 di venerdì 11 ottobre in viale Romagna a Rozzano. L'autore sarebbe il ragazzo di 18 anni, bloccato nel pomeriggio alla stazione di Alessandria. Le cuffie che appartenevano alla vittima sono state ritrovate in strada a Rozzano dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano.