Pelligra celebra la vittoria contro l'Altamura: "Forza Catania, avanti insieme con coraggio" (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Presidente Rosario Pelligra: “Gli impegni e il fuso orario non contano, quando gioca il Catania. Il terzo successo consecutivo è il giusto premio per un gruppo che lotta, cresce e rispecchia la voglia di vincere dei nostri straordinari tifosi. Forza Catania, avanti insieme con coraggio ed Cataniatoday.it - Pelligra celebra la vittoria contro l'Altamura: "Forza Catania, avanti insieme con coraggio" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Presidente Rosario: “Gli impegni e il fuso orario non contano, quando gioca il. Il terzo successo consecutivo è il giusto premio per un gruppo che lotta, cresce e rispecchia la voglia di vincere dei nostri straordinari tifosi.coned

Catania - Pelligra : "Emozionato dai tifosi rossazzurri - li ringrazio" - Il presidente del Catania, Rosario Pelligra, torna sulla vittoria di ieri della sua squadra e in particolare sulle numerose presenze registrate sugli spalti di Biella per l'incontro tra i rossazzurri e la Juventus Next Gen. . . . "Tanti tifosi rossazzurri sono giunti ieri a Biella da diverse città del. (Cataniatoday.it)

Pelligra e i progetti sul Catania : nuove figure del CdA - budget e strutture - Alle porte del secondo impegno stagionale di campionato tra le mura amiche di questa sera contro il Benevento, il patron del Catania ha deciso di tornare a parlare a stampa e tifosi. Ross Pelligra lo ha fatto stamattina nella salastampa dello stadio Angelo Massimino, accompagnato dal vice... (Cataniatoday.it)

Catania e la serie B che non arriva più. Dalla paura al sospiro di sollievo : la fidejussione salva il mercato. Ma accende i fari su Pelligra - Vero, si tratta di Lega Pro, ma le vicende societarie degli ultimi anni e l’importanza della piazza impongono di parlarne quasi come di una realtà ai massimi livelli, soprattutto se si considera l’importanza della proprietà che gestisce il club: si tratta del gruppo Pelligra, imprenditore australiano che in due anni ha già speso decine di milioni di euro sulla squadra, con l’obiettivo di ... (Ilfattoquotidiano.it)