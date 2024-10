Operai aggrediti a Seano, perquisita l’azienda. La Procura vuole vederci chiaro (Di sabato 12 ottobre 2024) Seano (Prato), 12 ottobre 2024 – La Procura di Prato indaga a tappeto per risalire ai responsabili della violenta aggressione a un gruppo di Operai della pelletteria Confezione Lin Weidong a Seano, frazione di Carmignano. Nella giornata di oggi, sabato 12 ottobre, sono scattati i controlli di guardia di Finanza, Asl e vigili del fuoco. L’attacco del sindaco Prestanti : "Intollerabile aggredire gli Operai". A Seano la manifestazione antimafia A disporre il sopralluogo nell'azienda davanti alla quale nella notte tra martedì e mercoledì scorsi c'è stata l'aggressione a lavoratori pakistani e sindacalisti Sudd Cobas è stata la stessa Procura di Prato che sull'assalto al picchetto ha aperto un'inchiesta per lesioni e minacce. Lanazione.it - Operai aggrediti a Seano, perquisita l’azienda. La Procura vuole vederci chiaro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024)(Prato), 12 ottobre 2024 – Ladi Prato indaga a tappeto per risalire ai responsabili della violenta aggressione a un gruppo didella pelletteria Confezione Lin Weidong a, frazione di Carmignano. Nella giornata di oggi, sabato 12 ottobre, sono scattati i controlli di guardia di Finanza, Asl e vigili del fuoco. L’attacco del sindaco Prestanti : "Intollerabile aggredire gli". Ala manifestazione antimafia A disporre il sopralluogo nell'azienda davanti alla quale nella notte tra martedì e mercoledì scorsi c'è stata l'aggressione a lavoratori pakistani e sindacalisti Sudd Cobas è stata la stessadi Prato che sull'assalto al picchetto ha aperto un'inchiesta per lesioni e minacce.

