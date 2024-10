Nuove conferme: come Kalulu, dal Milan alla Juventus già a gennaio (Di sabato 12 ottobre 2024) Arrivano Nuove conferme sull’indiscrezione di calciomercato. come Kalulu, dal Milan alla Juventus già a gennaio: tutti gli aggiornamenti in casa bianconera La dirigenza della Juventus, dopo il grave infortunio di Bremer, si è attivata per la ricerca di un nuovo difensore a gennaio. come ammesso dallo stesso Giuntoli, non arriverà uno svincolato ma la società non vuole farsi trovare impreparata ed è pronta a cogliere eventuali occasioni nella prossima sessione invernale. Cristiano Giuntoli alla ricerca di un difensore dopo il ko di Bremer: possibile colpo dal Milan dopo Kalulu (Foto LaPresse) – calciomercato.itcome vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, negli ultimi giorni è tornato con forza il nome dell’ex Inter Milan Skriniar. Il centrale slovacco, passato al Paris Saint-Germain nell’estate del 2023 a parametro zero, non sta trovando spazio nel nuovo PSG di Luis Enrique. Calciomercato.it - Nuove conferme: come Kalulu, dal Milan alla Juventus già a gennaio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Arrivanosull’indiscrezione di calciomercato., dalgià a: tutti gli aggiornamenti in casa bianconera La dirigenza della, dopo il grave infortunio di Bremer, si è attivata per la ricerca di un nuovo difensore aammesso dallo stesso Giuntoli, non arriverà uno svincolato ma la società non vuole farsi trovare impreparata ed è pronta a cogliere eventuali occasioni nella prossima sessione invernale. Cristiano Giuntoliricerca di un difensore dopo il ko di Bremer: possibile colpo daldopo(Foto LaPresse) – calciomercato.itvi stiamo raccontando su Calciomercato.it, negli ultimi giorni è tornato con forza il nome dell’ex InterSkriniar. Il centrale slovacco, passato al Paris Saint-Germain nell’estate del 2023 a parametro zero, non sta trovando spazio nel nuovo PSG di Luis Enrique.

Juventus-Napoli - la love story di Conte : ex - tradimenti e nuove fiamme - “Esiste solo la maglia“, “la squadra prima di tutto“, “gli uomini passano, la fede resta“. La Juventus accusa il colpo, prova a ritrovare se stessa e cerca conforto nel suo ex. Com’è che cadono tutte ai suoi piedi? Parliamo delle squadre, se non fosse chiaro. “Ne hai cambiato un altro?“. L’uomo ideale o il malessere del quale non riesci a fare a meno. (Calcioweb.eu)

Juventus - contro il Napoli la prima di Chiellini nelle nuove vesti di dirigente - Quella contro il Napoli, in programma sabato prossimo a Torino, sarà la prima partita da nuovo dirigente della Juventus per Giorgio Chiellini. . L'ex difensore dei bianconeri e della Nazionale, infatti, è da oggi ufficialmente il nuovo head of football institutional relations del club piemontese. (Napolitoday.it)

Juventus - terza maglia boom : c'è Del Piero! FOTO insieme ad altre leggende con altre maglie nuove - Attraverso un post apparso sul proprio profilo Instagram ufficiale, Adidas ha mostrato in anteprima le immagini delle terze maglie che verranno... (Calciomercato.com)