Nuova vita per l'ex Hotel City. Ora nello storico edificio trovano casa gli universitari (Di sabato 12 ottobre 2024) Sette piani con un totale di 65 posti letto nel centro di Varese. l'ex Hotel City si è trasformato nella Residenza Insubria City. Attiva già da diversi mesi, è stata inaugurata ufficialmente ieri dall'Università dell'Insubria. L'ateneo ha acquistato l'immobile nel dicembre 2022, con un'operazione dal valore complessivo di circa 4 milioni di euro, di cui 2,6 finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito di un bando Pnrr. Le camere singole e doppie sono dedicate principalmente a studenti in Erasmus e visiting professor: una quota importante dell'offerta abitativa universitaria, che si aggiunge ai 96 posti letto per studenti del Collegio Cattaneo e che sarà completata col campus di Biumo Inferiore.

