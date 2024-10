Milan, dibattiti e critiche sui rigori. Anche Kessié può sbagliare (Di sabato 12 ottobre 2024) Milan, caos rigori, ma Anche i migliori sbagliano. Costa D'Avorio-Sierra Leon: l'ex rossonero Franck Kessié sbaglia dal dischetto Pianetamilan.it - Milan, dibattiti e critiche sui rigori. Anche Kessié può sbagliare Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024), caos, mai migliori sbagliano. Costa D'Avorio-Sierra Leon: l'ex rossonero Francksbaglia dal dischetto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Fabio Capello contro Fonseca : noi sapevamo chi doveva battere i rigori… - Ecco la stoccata a Paulo Fonseca: Nel mio Milan si sapeva chi tirava i rigori e chi veniva scelto li calciava, non c’erano colpi di fantasia Un chiaro riferimento alla sfida con la Fiorentina, quando erano stati assegnati due calci di rigore ai rossoneri, entrambi sbagliati: prima da Theo Hernandez, poi da Abraham. (Dailymilan.it)

Fiorentina-Milan e il “caso rigori” : il dischetto da opportunità a problema - Tre rigori sbagliati in 90 minuti e si apre il "caso": un evento raro, anche se non del tutto inedito, quello accaduto in Fiorentina-Milan. (Pianetamilan.it)

Capello ricorda il suo Milan e lancia una frecciatina : «All’epoca sapevamo chi doveva battere i rigori» - Non va bene…». Così troppo spesso il Milan pare non avere un’anima». Erano giocatori fantastici, ma non si accontentavano mai. Si riferisce a Theo, poi pure espulso al fischio finale. . Per ben due volte «Non deve esistere mai che i calciatori facciano quello che vogliono. «Eravamo molto organizzati, all’epoca sapevamo chi doveva battere i rigori. (Ilnapolista.it)

Fiorentina in crescita: la difesa a quattro ha dato più equilibrio - FIRENZE. Finita spesso sul banco degli imputati per i tanti errori commessi e i molti gol subiti, la difesa della Fiorentina si sta prendendo la sua bella rivincita. E non solo grazie alle prodezze di ... (msn.com)

Rigore e non solo: Milan alle prese con il calo di Tomori - Il difensore inglese è stato veramente super solamente nell’anno del diciannovesimo Scudetto, nelle stagioni successive ha abituato a molti alti e bassi. In una stagione caratterizzata da risultati al ... (notiziemilan.it)

Milan, Capello punge Leao: «Si accontenta troppo. Rigori? Vi racconto questo aneddoto» - L’ex tecnico del Milan tra le altre non ha perso occasione per l’ennesima tirata d’orecchia a Leao Fabio Capello, ex tecnico del Milan, è intervenuto al Festival dello Sport di Trendo per commentare l ... (calcionews24.com)