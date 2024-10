Mauro Corona a Verissimo: “Provo a liberarmi dall’alcol, non so quanto mi resta” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Ho 74 anni, non so quanto mi resta”. E’ un Mauro Corona a cuore aperto quello che si confida con Silvia Toffanin a Verissimo oggi, nella puntata del 12 ottobre. “Sto provando a liberarmi dall’alcol. Ci sono riuscito per 5 anni e ci sono ricaduto. Poi ce l’ho fatta per altri 2 anni. Ogni tanto ci ricado, è una vipera che ti morde. dall’alcol non ne puoi uscire. Lo puoi sospendere, ma non puoi uscirne. La colpa è solo mia, è una scelta”, dice l’artista e scrittore, ospite fisso di E’ sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer ogni martedì su Rete4. “Ho 74 anni, non so quanto mi resta: vorrei viaggiare in discesa, non più in salita. Con lei riesco ad essere più vero -dice rivolgendosi a Silvia Toffanin. Vorrei che anche la Bianchina (Bianca Berlinguer, ndr) riuscisse a tirare fuori il vero da me. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Ho 74 anni, non somi”. E’ una cuore aperto quello che si confida con Silvia Toffanin aoggi, nella puntata del 12 ottobre. “Sto provando a. Ci sono riuscito per 5 anni e ci sono ricaduto. Poi ce l’ho fatta per altri 2 anni. Ogni tanto ci ricado, è una vipera che ti morde.non ne puoi uscire. Lo puoi sospendere, ma non puoi uscirne. La colpa è solo mia, è una scelta”, dice l’artista e scrittore, ospite fisso di E’ sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer ogni martedì su Rete4. “Ho 74 anni, non somi: vorrei viaggiare in discesa, non più in salita. Con lei riesco ad essere più vero -dice rivolgendosi a Silvia Toffanin. Vorrei che anche la Bianchina (Bianca Berlinguer, ndr) riuscisse a tirare fuori il vero da me.

Mauro Corona a Verissimo : Confessioni di Vita e Lotta contro l'Alcol - La colpa è mia, è una scelta", racconta con una franchezza che colpisce. Il Desiderio di Autenticità: "Con Silvia Riesco a Essere Più Vero" Durante l'intervista, Corona esprime il desiderio di essere autentico, non solo con la Toffanin, ma anche con Bianca Berlinguer. "Non voglio somigliare a lui, ma rivedo in me alcuni tratti che lo caratterizzavano.

Mauro Corona choc : “Tradisco mia moglie - ecco perché” - Nel frattempo, Mauro trova impiego nella cava di marmo del monte Buscada, un lavoro faticoso ma che gli consente di rimanere in contatto con le cime, le foreste e i prati che gli ricordano l’infanzia. Nel 1968, il fratello minore, Felice, parte per la Germania in cerca di lavoro, dove annega tre mesi dopo in una piscina di Paderborn. (Tvzap.it)