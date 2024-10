Manovra, Giorgetti: “Non ci saranno più tasse, tagli per ministeri ed enti pubblici” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''Sicuramente non ci saranno più tasse. Il cuneo fiscale diventerà strutturale''. Lo ha affermato oggi, 12 ottobre, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione della 'Festa del Foglio' a Firenze. ''Il sacrificio vuol dire che alcune spese vanno tagliate per ministeri ed enti pubblici. Dovremo rinunciare a qualche programma che non dà utilità L'articolo Manovra, Giorgetti: “Non ci saranno più tasse, tagli per ministeri ed enti pubblici” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''Sicuramente non cipiù. Il cuneo fiscale diventerà strutturale''. Lo ha affermato oggi, 12 ottobre, il ministro dell'Economia, Giancarlo, in occasione della 'Festa del Foglio' a Firenze. ''Il sacrificio vuol dire che alcune spese vannoate pered. Dovremo rinunciare a qualche programma che non dà utilità L'articolo: “Non cipiùpered” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giorgetti : “Ministeri taglino o farò io la parte del cattivo. Nella manovra non ci saranno più tasse” - L'intervento del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti alla festa de Il Foglio. Annuncia anche interventi in favore delle famiglie: "Chi ha figli in età giovane o scolare sostiene sicuramente più spese. Queste spese meritano un trattamento migliore".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Giorgetti : "Non ci saranno più tasse" - 30 Nella Manovra "sicuramente non ci saranno più tasse. Incentivi fiscali per chi resta ala lavoro,"magari lo Stato può rinunciare al versamento di contributi". Ci sarà un trattamento migliore per chi ha figli e sostiene più spese,aggiunge. Altrimenti farò io la parte del cattivo", avverte Giorgetti. (Televideo.rai.it)

Manovra - Giorgetti : “Sicuramente non ci saranno più tasse” - Roma, 12 ott. Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti intervenendo alla Festa dell’Ottimismo del Foglio. it. “Io credo che in queste settimane, in questi giorni in particolare, ci sia stato uno stillicidio di interpretazioni, quindi si tratta solo di aspettare fino a martedì – ha detto – e poi tutto sarà più chiaro”. (Ildenaro.it)

Giorgetti : «Ministeri taglino o farò io la parte del cattivo. Non ci saranno più tasse» - «Ho preannunciato a tutti i miei colleghi, bisogna fare sacrifici e rinunciare a qualche programma, magari totalmente inutile». Dopodiché, «se non presenteranno proposte al... (Ilmessaggero.it)