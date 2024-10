Litiga con un’infermiera, il fratello lo cerca dopo 20 giorni per vendicarsi: «Ti faccio fare una finaccia» (Di sabato 12 ottobre 2024) SENIGALLIA - Prima aveva discusso con una infermiera, al triage del pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dopo venti giorni aveva iniziato a ricevere telefonate minatorie. «Vengo a casa tua e ti faccio fare una finaccia, come ti sei permesso di insultare mia sorella?». Risalire al numero di Anconatoday.it - Litiga con un’infermiera, il fratello lo cerca dopo 20 giorni per vendicarsi: «Ti faccio fare una finaccia» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) SENIGALLIA - Prima aveva discusso con una infermiera, al triage del pronto soccorso dell’ospedale cittadino,ventiaveva iniziato a ricevere telefonate minatorie. «Vengo a casa tua e tiuna, come ti sei permesso di insultare mia sorella?». Risalire al numero di

