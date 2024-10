Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Ravenna, muore a 41 anni

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Un altroha funestato la giornata nel territorio di. Oggi pomeriggio a Sant'Antonio, frazione di, un tamponamento ha avuto conseguenze tragiche. Poco prima delle 15 tre veicoli si sono scontrati nel territorio di Sant'Antonio, lungo via Sant'Alberto, all'altezza dell'incrocio con via Alberete. Una Ford ha tamponato un carro attrezzi ed è poi stata tamponata da un furgoncino che stava arrivando. La Ford è finita fuori strada, il conducente, un 41enne, è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in elicottero al Bufalini. Le ferite riportate però erano troppo gravi, il 41enne è morto.