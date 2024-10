Ilrestodelcarlino.it - I residenti del Villaggio Europa: "I ritocchi qua e là non bastano. La qualità della vita è peggiorata"

(Di sabato 12 ottobre 2024) La viabilità nella Zona 30 del comparto residenziale ‘’ sarà riqualificata rendendo il contesto maggiormente accessibile e fruibile. La Giunta comunale ha infatti dato il via libera alla programmazione degli interventi pubblici e al relativo progetto esecutivo a completamento degli interventi a cura di Conad nell’ambito dell’ampliamento del Polo logistico Conad nord-ovest. L’intervento, del valore di circa 60 mila euro, sarà effettuato entro fine anno e prevede la realizzazione di un attraversamento in viae di un percorso parallelo a via Canaletto, la definizione dell’ingresso dell’area verde e la desigillazione dell’aiuola di via Svizzera, la riqualificazione del marciapiede in viae il ripristinosegnaletica orizzontale e verticale.