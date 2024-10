“Ho una malattia genetica molto rara, l’amaurosi congenita. Trovare la cura non sarà facile ma a Londra fanno ricerca. Nella musica vedo i colori”: Petra Magoni Bollani si racconta (Di sabato 12 ottobre 2024) Si chiama Frida Bollani Magoni, ha 20 anni ed è la figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni. Musicista, soffre dell’amaurosi congenita di Leber, una malattia della retina di origine genetica e molto rara che comporta una perdita progressiva dei fotorecettori retinici a partire dai primi mesi di vita. Un piacere vederla su Rai Tre assieme al papà e alla di lui moglie Valentina Cenni nel programma Via Dei Matti numero Zero quandò suonò divinamente. Ora la pianista ha scritto un libro, La Mia musica e si è raccontata al Corriere della Sera. Una certezza: “Io non voglio essere come i miei genitori o superarli, io voglio essere me stessa. Però da mio padre forse ho preso lo stile pianistico, tutto suo: solo una volta l’ho scambiato con Chick Corea, infatti è bellissimo quando suonano insieme. Ilfattoquotidiano.it - “Ho una malattia genetica molto rara, l’amaurosi congenita. Trovare la cura non sarà facile ma a Londra fanno ricerca. Nella musica vedo i colori”: Petra Magoni Bollani si racconta Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si chiama Frida, ha 20 anni ed è la figlia di Stefano. Musicista, soffre deldi Leber, unadella retina di origineche comporta una perdita progressiva dei fotorecettori retinici a partire dai primi mesi di vita. Un piacere vederla su Rai Tre assieme al papà e alla di lui moglie Valentina Cenni nel programma Via Dei Matti numero Zero quandò suonò divinamente. Ora la pianista ha scritto un libro, La Miae si èta al Corriere della Sera. Una certezza: “Io non voglio essere come i miei genitori o superarli, io voglio essere me stessa. Però da mio padre forse ho preso lo stile pianistico, tutto suo: solo una volta l’ho scambiato con Chick Corea, infatti è bellissimo quando suonano insieme.

Chi è Frida Bollani Magoni : età - malattia - genitori - fidanzato - Instagram - In particolare, il pubblico italiano l’ha vista esibirsi a Danza con me di Roberto Bolle su Rai 1 e a Dilemma su Rai 3. Come molti già sapranno, è figlia di due artisti, ovvero il pianista e compositore Stefano Bollani e la cantante Petra Magoni. In quanto mamma e papà sono due artisti nel campo della musica, Frida è nata e cresciuta tra i suoni e ha iniziato a studiare pianoforte a soli 7 anni, ... (Latuafonte.com)

La "Notte europea dei ricercatori" - attesa per Frida Bollani Magoni - Si potrà esplorare il corpo umano grazie al Morphis Lab, sperimentare la realtà virtuale, giocare per vedere come i dispositivi intelligenti possono essere usati in vari contesti, o assistere a dimostrazioni interattive con l’intelligenza artificiale e speciali sensori, per saperne di più sulle ultime frontiere della tecnologia. (Ilrestodelcarlino.it)

Il talento di Frida Bollani Magoni infiamma il "Giardino Scotto" - pisajazz. it. Giovanissima, può già vantare un curriculum d’eccezione: si è esibita al Quirinale dinanzi al presidente della Repubblica Mattarella, è stata ospite di Roberto Bolle nello show tv “Danza con me” in prima serata su Rai Uno e ha inaugurato “Il tempo delle donne” in Triennale nel 2022. pisajazz. (Lanazione.it)