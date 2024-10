Giro di Lombardia 2024, percorso e orari: dove vederlo in TV e streaming (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Giro di Lombardia è l'ultima grande monumento del 2024. Si corre oggi, a partire dalle 10:35 da Bergamo a Como per 255 km e 4.800 metri di dislivello. Favorito indiscusso per la "Classica delle foglie morte" è Tadej Pogacar che cerca il poker. Diretta in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD. Fanpage.it - Giro di Lombardia 2024, percorso e orari: dove vederlo in TV e streaming Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ildiè l'ultima grande monumento del. Si corre oggi, a partire dalle 10:35 da Bergamo a Como per 255 km e 4.800 metri di dislivello. Favorito indiscusso per la "Classica delle foglie morte" è Tadej Pogacar che cerca il poker. Diretta in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD.

LIVE – Ciclismo - Giro di Lombardia 2024 : tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - 30 e arrivo previsto intorno alle 17. Partenza in programma alle 10. I corridori si affronteranno nei 252 km da Bergamo a Como. 30 The post LIVE – Ciclismo, Giro di Lombardia 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA appeared first on SportFace. l momento chiave della corsa arriverà probabilmente a 55 km dal traguardo, quando i corridori attaccheranno la salita della Colma di Sormano. (Sportface.it)

Ciclismo - Giro di Lombardia 2024 oggi in tv : canale - orario e diretta streaming - La corsa sarà visibile dalle 10. 00 in diretta tv su RaiSport HD, mentre su Rai 2 ed Eurosport 1 dalle 14. La partenza è in programma dal km 0 alle ore 10. L’ultima Classica Monumento della stagione chiuderà un 2024 dominato dal fenomeno Tadej Pogacar. 30, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 17, ma tutto dipenderà dalla velocità media tenuta dal gruppo. (Sportface.it)

Giro di Lombardia 2024 oggi : orari - percorso - tv - altimetria. Tadej Pogacar punta il poker consecutivo - 3 km al 5. Dopo Forcellino di Bianzano (6. 4 km al 6. 1 km al 5. Ultimo scollinamento a sei chilometri dall’arrivo. 1 km al 6. PERCORSO 255 chilometri da percorrere in un percorso che è cambiato all’ultimo momento a causa delle forti piogge che hanno interessato queste zone negli ultimi giorni. Pogacar al momento sembra imbattibile e la maglia di campione del mondo gli darà sicuramente quella ... (Oasport.it)