Giappone Nobel per la pace ai sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki | ma il Sol Levante si riarma Mosca | Minaccia all’ordine globale

Nel pomeriggio di Hiroshima stava seguendo la diretta da Oslo senza troppa attenzione, assorto nei suoi pensieri e senza particolari aspettative, quando ha sentito pronunciare il nome Nihon Hidankyo, quale premio Nobel per la pace per il 2024. In quel momento il viso dell'ultra ottantenne co-presidente dell'organizzazione Giapponese che rappresenta i sopravvissuti/e delle due bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki il 6 e il 9 agosto del 1945, signor Mimaki Toshiyuki, si è illuminato di gioia. L'emozione ha stravolto il suo sguardo virando presto l'espressione in qualcosa di simile al pianto. Con gli occhi chiusi e mentre si pizzicava il viso per accertarsi di aver capito bene, Mimaki che non credeva ancora alle sue orecchie, ha cominciato a dire: "Ehee, uso mitai, uso mitai !" (Non ci credo, non ci credo!).

