Francia Guendouzi difende Mbappé | Tiene a questa squadra ci aiuterà a riportarla in alto

(Di sabato 12 ottobre 2024) Matteoè impegnato con lanella fase a gironi di Nations League 2024/2025: “Cerco solo di essere me stesso e di portare in campo quello che posso, rimanendo il più naturale possibile, aiutando la miacome so come. C’è molta concorrenza nella mia posizione, con giocatori molto grandi, i migliori giocatori del mondo in tutte le posizioni. È molto difficile trovare il proprio posto. Continuare a lavorare ed essere il più regolari possibile,è la ricetta“. Sulla propria crescita: “Sono passati quattro o cinque anni da quando sono stato chiamato nel gruppo francese. Già all’Arsenal, a 19 anni. So dove metto i piedi e sono molto contento della mia scelta, che sta dando i suoi frutti. Quando sono arrivato a Roma ho preso due chili perché ero ancora in albergo e andavo spesso al ristorante.