Ilveggente.it - “È imbarazzante”: Sinner sconvolgente

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) “È”: l’annuncio superò leggendo dalla parte positiva l’aggettivo. Ecco le sue parole Ci sono alcuni aggettivi che in alcune circostanze hanno un significato diverso., ad esempio, molto spesso viene usato per una cosa negativa. Ma quando si parla di, numero uno al mondo, sicuro di chiudere davanti a tutti questo 2024, si pensa anche ad altro.(Lapresse) – Ilveggente.itIn semifinale a Shanghai, dove non incontrerà Alcaraz, eliminato, il tennista italiano contro Medveded nei quarti ha disputato un match clamoroso. Ha distrutto, letteralmente, in due set con un doppio parziale di 6-1, 6-2, il collega. Che non ha avuto praticamente scampo., ha dimostrato di essere in una giornata di grazia clamorosa e quando sta così bene allora le cose sono difficili davvero per tutti.