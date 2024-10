Docenti in piazza a Roma: “Percorsi abilitanti gratuiti e accesso aperto a tutti”. E ancora: “Abolizione dell’algoritmo e ritorno alle convocazioni in presenza” [VIDEO INTERVISTE] (Di sabato 12 ottobre 2024) Un corteo eterogeneo e coeso, composto da Docenti, accademici, studenti, associazioni, famiglie e sindacati, ha attraversato le strade di Roma da piazza Esquilino a piazza Madonna di Loreto per difendere la qualità dell'istruzione, i diritti dei Docenti e contrastare il "mercimonio dei titoli". L'articolo Docenti in piazza a Roma: “Percorsi abilitanti gratuiti e accesso aperto a tutti”. E ancora: “Abolizione dell’algoritmo e ritorno alle convocazioni in presenza” VIDEO INTERVISTE . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un corteo eterogeneo e coeso, composto da, accademici, studenti, associazioni, famiglie e sindacati, ha attraversato le strade didaEsquilino aMadonna di Loreto per difendere la qualità dell'istruzione, i diritti deie contrastare il "mercimonio dei titoli". L'articoloin: “”. E: “in

Scuola - insegnanti in piazza : ecco la condizione dei docenti e le loro richieste - Una discriminazione – per l’UE – rispetto agli insegnanti assunti a tempo indeterminato, i cui stipendi sono già più bassi di quelli di molti altri Paesi europei. . Sono 140mila gli insegnanti precari nel nostro Paese, secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero dell’Istruzione. Secondo la Commissione europea, inoltre, per chi nelle scuole pubbliche ha questa tipologia contrattuale non è ... (Tg24.sky.it)

Scuola - domani insegnanti in piazza : ecco la condizione dei docenti e le loro richieste - Il mondo della scuola scende in piazza sabato 12 ottobre a Roma, per portare all’attenzione pubblica le difficoltà che investono il settore e chiedere al governo di intervenire per risolvere alcune problematiche, prima fra tutte la stabilizzazione dei precari. Una discriminazione – per l’UE – rispetto agli insegnanti assunti a tempo indeterminato, i cui stipendi sono già più bassi di quelli di ... (Tg24.sky.it)

40 docenti polacchi all’Istituto Piazza a Palermo - Pecoraro : “Internazionalizzazione - pilastro della nostra offerta formativa” - Grande momento di festa all’istituto professionale Pietro Piazza di Palermo, dove un gruppo di 40 docenti polacchi ha approfondito il tema dell’inclusione scolastica e dei bisogni educativi speciali negli istituti superiori italiani. . L'articolo 40 docenti polacchi all’Istituto Piazza a Palermo, Pecoraro: “Internazionalizzazione, pilastro della nostra offerta formativa” sembra essere il primo ... (Orizzontescuola.it)