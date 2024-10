Concorso docenti PNRR2 e percorsi abilitanti del 204/25: c’è attesa per posti e classi di concorso. LE RISPOSTE AI QUESITI (Di sabato 12 ottobre 2024) concorso PNRR2: il bando è atteso entro il 31 dicembre 2024, termine ultimo della fase transitoria. Il Ministero ha già rivisto i Regolamenti dm n. 205 e dm n. 206 del 26 ottobre 2023 ma il bando non c'è ancora. attesa anche per i percorsi abilitanti: sia per i vincitori di concorso che dovranno conseguire i 30/36 CFU, sia per il percorso ad ordinamento del 2024/25. Non c'è ancora numero di posti e classi di concorso. Ai QUESITI ha risposto con la consueta professionalità la Prof.ssa Sonia Cannas. L'articolo concorso docenti PNRR2 e percorsi abilitanti del 204/25: c’è attesa per posti e classi di concorso. LE RISPOSTE AI QUESITI . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024): il bando è atteso entro il 31 dicembre 2024, termine ultimo della fase transitoria. Il Ministero ha già rivisto i Regolamenti dm n. 205 e dm n. 206 del 26 ottobre 2023 ma il bando non c'è ancora.anche per i: sia per i vincitori diche dovranno conseguire i 30/36 CFU, sia per il percorso ad ordinamento del 2024/25. Non c'è ancora numero didi. Aiha risposto con la consueta professionalità la Prof.ssa Sonia Cannas. L'articolodel 204/25: c’èperdi. LEAI

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso docenti PNRR2 : superamento prova scritta con limite numerico. Rischia di lasciar fuori candidati con punteggi alti - Concorso docenti PNRR 2: il bando è atteso entro il 31 dicembre 2024, a conclusione della fase straordinaria del reclutamento. L'articolo Concorso docenti PNRR2: superamento prova scritta con limite numerico. Rischia di lasciar fuori candidati con punteggi alti sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Concorso docenti PNRR2 confermato : modifiche per il superamento della prova scritta - solo 20 giorni per la domanda - integrazione allegato A programmi. Le NOVITA’ - L'articolo Concorso docenti PNRR2 confermato: modifiche per il superamento della prova scritta, solo 20 giorni per la domanda, integrazione allegato A programmi. 2026 del 26 ottobre 2023, che regolamentano rispettivamente la procedura per la scuola secondaria e per infanzia e primaria + i rispettivi posti di sostegno. (Orizzontescuola.it)

Concorso secondaria PNRR2 - escluso chi ha solo la laurea. Quali sono i requisiti - 111 del 6 giugno 2024). Cambia il reclutamento nella scuola secondaria: in base al DL 36/2022, che ha modificato il Decreto Legislativo n. Quali sono i requisiti sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Concorso secondaria PNRR2, escluso chi ha solo la laurea. 2575/2023 in corso e il prossimo bando atteso entro la fine dell'anno. (Orizzontescuola.it)