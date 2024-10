.com - Bentley Systems annuncia i vincitori dei Going Digital Awards in Infrastructure 2024

(Di sabato 12 ottobre 2024) La società premia inoltre alcuni progetti selezionati con il premio Founders’ Honors per le infrastrutture pionieristiche VANCOUVER–(BUSINESS WIRE)–Year indi, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, hato oggi idei. I premi annuali onorano lo straordinario lavoro dei professionisti delle infrastrutture e il loro uso innovativo dei software diper migliorare il modo in cui le infrastrutture vengono progettate, costruite e gestite. Quest’anno sono stati candidati 250 progetti da organizzazioni di 36 Paesi. Isono stati selezionati tra 36 finalisti in 12 categorie da una giuria indipendente durante l’evento Year indi, tenutosi l’8 e il 9 ottobre a Vancouver, in Canada.