Benetton Rugby svelata la formazione per la sfida agli Sharks

United Rugby Championship - con gli Sharks la Benetton è a caccia della prima vittoria - . Di contro, gli Sharks hanno giocato solo due match, ottenendo sin qui una vittoria lo scorso weekend in casa dei Newport Dragons, mentre all’esordio hanno perso a Galway contro Connacht. Quarta giornata dell’United Rugby Championship e a Monigo sbarcano i sudafricani Sharks, prossimi avversari della Benetton Treviso. (Oasport.it)

Benetton Rugby - sconfitta amara a Monigo : 5-35 contro Leinster - Il Benetton Rugby non riesce più a vincere nemmeno a Monigo. Nel Round 3 dello United Rugby Championship, i Leoni hanno sfidato sabaot 5 ottobre gli irlandesi del Leinster. Due punti in classifica per i trevigiani dopo due giornate, mentre gli irlandesi, prima della gara, viaggiavano già a 10... (Trevisotoday.it)

United Rugby Championship : la Benetton Treviso cerca riscatto contro il Leinster - E a Monigo punterà al tris, con gli irlandesi consci dei problemi della squadra di Marco Bortolami. Possono soffrire la battaglia fisica e a Monigo vorremmo portare la nostra fisicità al 100%. Questo aspetto sarà fondamentale ed è un punto su cui dovremo primeggiare” ha dichiarato Michele Lamaro alla vigilia del match. (Oasport.it)