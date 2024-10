Ballando con le Stelle, a rischio l’esibizione di Francesco Paolantoni per un problema di salute (Di sabato 12 ottobre 2024) Problemi di salute per Francesco Paolantoni a Ballando con le Stelle L'articolo Ballando con le Stelle, a rischio l’esibizione di Francesco Paolantoni per un problema di salute proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Ballando con le Stelle, a rischio l’esibizione di Francesco Paolantoni per un problema di salute Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Problemi dipercon leL'articolocon le, adiper undiproviene da Novella 2000.

Francesco Paolantoni sta male - a rischio per Ballando con le Stelle : “Abbiamo un brutto aggiornamento” - Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina pubblicano un video in cui avvertono del problema di salute che impedisce al concorrente di allenarsi: "È un problema di stomaco".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Francesco Paolantoni a rischio a Ballando con le Stelle - Prima grana per Francesco Paolantoni a Ballando con le Stelle. (…) La coreografia che aveva preparato era straordinaria. Speriamo comunque una cosa dignitosa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anastasia Kuzmina (@anastasia__kuzmina) The post Francesco Paolantoni a rischio a Ballando con le Stelle appeared first on Davide Maggio. (Davidemaggio.it)

Giovani star crescono. Ginevra e Francesco a ’Ballando con le stelle’ - Angela Maria Fruzzetti . Ginevra a Francesco saranno tra i protagonisti della prima puntata del torneo serale ’Ballando con le stelle’ in programma su Rai Uno il prossimo 19 ottobre. Massa, 7 ottobre 2024 – Ginevra e Francesco ce l’hanno fatta. Alle ’stelle’ Lara Maggiani di Art’s Musical & School rivolge il seguente augurio: “Siamo strafelici per il risultato raggiunto dai nostri ... (Lanazione.it)