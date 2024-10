Avanti con la separazione delle carriere: non mollare (Di sabato 12 ottobre 2024) Al direttore - Chi non ha avuto esperienze dirette non può capire. Mala giustizia è dire poco è malissima, anzi vergognosa, inoltre fanno riferimenti quasi sempre alla giustizia penale ma la giustizia civile è ancora peggiore. Cito il mio caso: da 40 anni ho una causa civile pendente per avere un risarcimento da un comune dell’isola d’Elba per l’esproprio di un terreno. Cinque sentenze e quattro perizie e ancora non è finita. Ora aspettiamo la nomina di un consulente tecnico d’ufficio per fare una ulteriore perizia tecnica, la quinta, per stabilire il valore reale della proprietà che è stato già stabilito molto chiaramente tre volte. Una presa in giro. Mi dica lei quando finirà? Il comune continua a fare ricorso e opposizione per portare la cosa alle calende greche e trova leggi e giudici compiacenti. Intanto sono morti gli attori principali, giudici, avvocati. Ilfoglio.it - Avanti con la separazione delle carriere: non mollare Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Al direttore - Chi non ha avuto esperienze dirette non può capire. Mala giustizia è dire poco è malissima, anzi vergognosa, inoltre fanno riferimenti quasi sempre alla giustizia penale ma la giustizia civile è ancora peggiore. Cito il mio caso: da 40 anni ho una causa civile pendente per avere un risarcimento da un comune dell’isola d’Elba per l’esproprio di un terreno. Cinque sentenze e quattro perizie e ancora non è finita. Ora aspettiamo la nomina di un consulente tecnico d’ufficio per fare una ulteriore perizia tecnica, la quinta, per stabilire il valore reale della proprietà che è stato già stabilito molto chiaramente tre volte. Una presa in giro. Mi dica lei quando finirà? Il comune continua a fare ricorso e opposizione per portare la cosa alle calende greche e trova leggi e giudici compiacenti. Intanto sono morti gli attori principali, giudici, avvocati.

