Associazione di tipo mafioso: i Carabinieri arrestano un 34enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto un 34enne della provincia di Caserta, destinatario di misura restrittiva. L'uomo si è presentato spontaneamente in Caserma. L'immediata interrogazione alla Banca Dati ha

Minacce al padre e ai Carabinieri : arrestato 34enne a Terracina per estorsione e resistenza - . Terracina – Nel pomeriggio del 28 settembre, un uomo di 34 anni è stato arrestato a Terracina per una serie di gravi reati, tra cui estorsione, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. ilfaroonline. Dopo le formalità di rito, il 34enne è stato condotto presso la casa circondariale di Latina, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (Ilfaroonline.it)

Ubriaco e drogato minaccia di incendiare casa : la madre chiama i carabinieri - 34enne arrestato - it. L’uomo, Antonio B. . Dopo una breve trattativa, i carabinieri sono riusciti a disarmare e fermare l’uomo, che è stato tradotto in arresto. Dopo aver confermato la natura del reato e sequestrato le bottiglie utilizzate come potenziale strumento incendiario, il 34enne è stato tradotto presso il carcere di Benevento, in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria. (Anteprima24.it)

Monterotondo | Fiano Romano. Serrati controlli dei Carabinieri. Arrestato un 34enne albanese per porto d’arma clandestina. Denunciate 4 persone. 8 segnalazioni alla Prefettura. 3 patenti ritirate - Denunciate 4 persone. Cronache Cittadine MONTEROTONDO | FIANO ROMANO – I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio L'articolo Monterotondo | Fiano Romano. 8 segnalazioni alla Prefettura. Arrestato un 34enne albanese per porto d’arma clandestina. (Cronachecittadine.it)