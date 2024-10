Ascolti tv ‘Tale e Quale Show’ vince prima serata con oltre 35 milioni di spettatori

Ascolti tv, ‘Tale e Quale Show’ vince prima serata con oltre 3,5 milioni di spettatori (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Su Rai 1 'Tale e Quale Show' con 3.538.000 telespettatori e uno share del 22,6%, cresce negli Ascolti e vince la prima serata di ieri, 11 ottobre 2024, stabilendo così il record stagionale per la trasmissione di Carlo Conti. Su Canale 5 la miniserie 'Storia di una famiglia perbene 2' ha ottenuto 2.167.000 L'articolo Ascolti tv, ‘Tale e Quale Show’ vince prima serata con oltre 3,5 milioni di spettatori proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Su Rai 1 'Tale eShow' con 3.538.000 telee uno share del 22,6%, cresce negliladi ieri, 11 ottobre 2024, stabilendo così il record stagionale per la trasmissione di Carlo Conti. Su Canale 5 la miniserie 'Storia di una famiglia perbene 2' ha ottenuto 2.167.000 L'articolotv,con3,5diproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti tv - ‘Tale e Quale Show’ vince prima serata con oltre 3 - 5 milioni di spettatori - 000 telespettatori e uno share del 22,6%, cresce negli ascolti e vince la prima serata di ieri, 11 ottobre 2024, stabilendo così il record stagionale per la trasmissione di Carlo Conti. 167. . (Adnkronos) – Su Rai 1 'Tale e Quale Show' con 3. 000 […] The post Ascolti tv, ‘Tale e Quale Show’ vince prima serata con oltre 3,5 milioni di spettatori appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Ascolti tv - ‘Tale e Quale Show’ vince prima serata con oltre 3 - 5 milioni di spettatori - 538. (Adnkronos) – Su Rai 1 'Tale e Quale Show' con 3. 000 telespettatori e uno share del 22,6%, cresce negli ascolti e vince la prima serata di ieri, 11 ottobre 2024, stabilendo così il record stagionale per la trasmissione di Carlo Conti. Su Canale 5 la miniserie 'Storia di una famiglia perbene 2' ha ottenuto 2. (Periodicodaily.com)

Ascolti tv - ‘Tale e Quale Show’ vince prima serata con oltre 3 - 5 milioni di spettatori - 000 telespettatori e uno share del 22,6%, cresce negli ascolti e vince la prima serata di ieri, 11 ottobre 2024, stabilendo così il record stagionale per la trasmissione di Carlo Conti. La trasmissione di Carlo Conti cresce negli ascolti e stabilisce il record stagionale Su Rai 1 'Tale e Quale Show' con 3. (Sbircialanotizia.it)

Ascolti tv : Tale e Quale Show (22.6%) - Storia di una famiglia perbene (13.3%) | Dati Auditel - venerdì 11 ottobre 2024 - 000 spettatori con il 3%. 000 spettatori con uno share del 13. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Tale e Quale Show 2024 vs Storia di una famiglia perbene. “Tale e Quale Show 2024” contro “Storia di una famiglia perbene“. 4% di share. 00%; Il Paradiso delle Signore: 0. (Superguidatv.it)