Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, "avanti col 3". Michele, il finale tragico che spiazza pure De Martino

(Di sabato 12 ottobre 2024) Finisce nel peggiore e più beffardo dei modi la partita di, il concorrente di. Ex pacchista da Concordia Sagittaria, in rappresentanza del Veneto, è in gara al quiz-show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano Deaccompagnato in studio da Eleonora, figlia della sua compagna Carla. A guidarlo una stella polare, il numero 3. E appena la sorte gli concede il cambio pacco, il responsabile di magazzino soprannominato dagli amici Sean Connery per la somiglianza con il mitico divo scozzese interprete della saga di James Bond la coglie al volo: via il pacco numero 19, capitatogli tra le mani a inizio partita per sorteggio, e largo al pacco numero 3. "È sempre stato il mio numero in tantissime cose: a calcio ho sempre giocato con la maglia numero 3. Eravamo 3 fratelli, poi uno è salito al cielo l'anno scorso E' sempre stato il 3".