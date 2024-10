Aborto, de Pascale contro Ugolini: “No ai pro vita nei consultori” (Di sabato 12 ottobre 2024) Bologna, 12 ottobre 2024 – Non ci sta, Michele de Pascale, e a chi chiede qualche considerazione sulla posizione di Elena Ugolini in merito all’Aborto risponde: “Non sono d’accordo. E lei ha anche citato un esempio che non corrisponde a quello che ha detto, ma prevedeva a Forlì la valorizzazione di personale del servizio sanitario nazionale”. Ugolini, nello specifico, si era detta favorevole “ai gruppi pro vita nei consultori” nel caso ne abbiano titolo, ribadendo come “molte donne preferirebbero non abortire”, ma compiere un’altra scelta. De Pascale, sindaco di Ravenna e candidato dem alla presidenza della Regione, replica alla sfidante, la preside delle Scuole Malpighi che porta avanti il suo progetto civico, e chiarisce: “Se una donna non vuole abortire, deve avere una risposta sociale per accompagnare questa sua scelta in un percorso con professionisti specializzati. Ilrestodelcarlino.it - Aborto, de Pascale contro Ugolini: “No ai pro vita nei consultori” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Bologna, 12 ottobre 2024 – Non ci sta, Michele de, e a chi chiede qualche considerazione sulla posizione di Elenain merito all’risponde: “Non sono d’accordo. E lei ha anche citato un esempio che non corrisponde a quello che ha detto, ma prevedeva a Forlì la valorizzazione di personale del servizio sanitario nazionale”., nello specifico, si era detta favorevole “ai gruppi pronei” nel caso ne abbiano titolo, ribadendo come “molte donne preferirebbero non abortire”, ma compiere un’altra scelta. De, sindaco di Ravenna e candidato dem alla presidenza della Regione, replica alla sfidante, la preside delle Scuole Malpighi che porta avanti il suo progetto civico, e chiarisce: “Se una donna non vuole abortire, deve avere una risposta sociale per accompagnare questa sua scelta in un percorso con professionisti specializzati.

