Venezia in trasferta a Genova per il Palio delle Repubbliche Marinare (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarà Genova, domenica 13 ottobre, a ospitare l'edizione numero 69 del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, preceduto nella giornata di sabato dal tradizione corteo storico che costituisce un momento centrale della manifestazione.

Una sfida a colpi di remi per conquistare l'ambito primo premio con il proprio galeone. Venezia è pronta per disputare a Genova, la prossima domenica 13 ottobre, la 69. edizione della regata delle antiche repubbliche marinare. Un aspetto significativo di questa edizione è l'introduzione, per il...