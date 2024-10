Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, paura per Marco Fantini: le prime dichiarazioni dopo l’incidente stradale

(Di venerdì 11 ottobre 2024), ex tronista die marito di Beatrice Valli, ha recentemente condiviso sui social un aggiornamento sulle sue condizioni di saluteun incidente in scooter. Nonostante il forte spavento,ha rassicurato i suoi follower che sta bene, mostrandosi con delle medicazioni alla mano e al piede. Il suo racconto ha subito catturato l’attenzione dei fan, che si sono preoccupati per la sua salute.ha voluto chiarire che, per fortuna, non ha riportato fratture, e ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto.news:raccontain scooterha utilizzato le sue Instagram Stories per condividere con i suoi follower un episodio spiacevole: un incidente con lo scooter. Nella storia,ha mostrato delle medicazioni alla mano e al piede, preoccupando inizialmente i fan.