"Un corso dedicato all'underwater". Il rettore traccia il futuro del Campus (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un corso di laurea che possa sfruttare la vicinanza col Polo nazionale della dimensione subacquea per formare gli specialisti dell'underwater di domani. Il presente del Campus Universitario della Spezia è ottimo – e a confermarlo sono le immatricolazioni al nuovo anno accademico, 227 contro le 176 dello scorso anno, circa mille gli iscritti – ma l'Università di Genova e Promostudi guardano già al futuro.

