Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-10-2024 ore 13:30

(Di venerdì 11 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in centro a fino alle ore 14 si svolge la manifestazione fridaysforfuture con corteo fino a Largo Bernardino da Feltre chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti deviazioni e limitazioni per più di 20 linee bus per lavori ultima notte di chiusure sulla tangenziale est dalle 22 alle 6 divieto di transito tra via Salaria via di Tor di Quinto nelle due direzioni per il trasporto pubblico il venerdì e il sabato i lavori serali sulla sono sospesi la linea come tutte le altre linee metro resta aperta fino alle 1:30 di notte Metro C per le attività di prolungamento della linea fino al Colosseo fino a fine ottobre a partire dalle ore 21 il tratto di linea tra Malatesta è San Giovanni viene sostituito da busta ricordiamo che nel fine settimana fino al 20 ottobre la circolazione ferroviaria della linea ...