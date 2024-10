Tvpertutti.it - Tempesta d'amore, puntate italiane: Christoph fa una scoperta sconvolgente

(Di venerdì 11 ottobre 2024)Saalfeld farà unanel corso delle prossimedid'. Gli spoiler della soap opera tedesca, infatti, sottolineano che l'albergatore verrà a conoscenza del tradimento di Alexandra e ne sarà scioccato. Ricordiamo che la Schwarzbach, negli ultimi tempi, sta vivendo un momento molto difficile a causa della morte della figlia Vroni. La ragazza era arrivata al Fürstenhof per trascorrere un periodo di tempo con la sua famiglia, ma è rimasta ferita durante un incidente in moto. Dopo essere stata trasferita in ospedale, la giovane Schwarzbach ha subito un intervento chirurgico ed è stata operata da Leander, il quale, dopo l'operazione ha detto alla ragazza di non fare movimenti e stare a riposo. Vroni, però, non ha seguito le indicazioni del giovane medico e, per prendere il suo cellulare, ha fatto sì che i punti si aprissero.