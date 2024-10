Superlega, la Sir Susa Vim Perugia pronta per una delle grandi classiche (Di venerdì 11 ottobre 2024) Vigilia di big match per i Block Devils che questa mattina hanno sostenuto una sessione sul campo del PalaEvangelisti e, nel primo pomeriggio, sono partiti alla volta di Modena dove domani, sabato 12 ottobre, con fischio di inizio alle 18, è in programma l’anticipo della terza giornata del girone Perugiatoday.it - Superlega, la Sir Susa Vim Perugia pronta per una delle grandi classiche Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Vigilia di big match per i Block Devils che questa mattina hanno sostenuto una sessione sul campo del PalaEvangelisti e, nel primo pomeriggio, sono partiti alla volta di Modena dove domani, sabato 12 ottobre, con fischio di inizio alle 18, è in programma l’anticipo della terza giornata del girone

Superlega - vittoria soffertissima della Sir Susa Vim a Padova - L'ex di giornata, ovvero Francesco Zoppellari, patavino doc, aveva messo in guardia tutti sulle difficoltà della partita ed in effetti ha avuto ragione. La Sir Susa Vim Perugia ha vinto anche la seconda di campionato, ma dopo aver dovuto sudare le proverbiali sette camicie. La Sonepar Padova... (Perugiatoday.it)

