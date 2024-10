Tpi.it - Storia di una famiglia perbene 2, la location: dove è stata girata la fiction

(Di venerdì 11 ottobre 2024)di una2, laladi una2? La nuova stagione della serie va in onda in prima serata per quattro puntate dall’11 ottobre 2024 alle ore 21.30. Nel cast attori molto amati come Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti. Le vicende sono tratte dal romanzo “di una” di Rosa Ventrella, edito da Newton Compton Editori. La serie è ambientata negli anni ’90 e narra le storie di due famiglie baresi che s’intrecciano grazie all’amore che sboccia tra Maria De Santis e Michele Straziota. Lain cui sono state girate le riprese didi una2 è la Puglia, in particolare le città di Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo.