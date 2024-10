Ruba attrezzi da un magazzino e minaccia un testimone: nei guai (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è introdotto illegalmente in un magazzino di proprietà altrui, asportando alcuni oggetti e cercando di guadagnare la fuga senza dare nell'occhio. L'episodio è avvenuto a Tresignana, nella scorsa giornata di martedì 8. Tuttavia a notare l'uomo, un cittadino straniero, è stato un testimone della Ferraratoday.it - Ruba attrezzi da un magazzino e minaccia un testimone: nei guai Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è introdotto illegalmente in undi proprietà altrui, asportando alcuni oggetti e cercando di guadagnare la fuga senza dare nell'occhio. L'episodio è avvenuto a Tresignana, nella scorsa giornata di martedì 8. Tuttavia a notare l'uomo, un cittadino straniero, è stato undella

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Finto corriere truffa un magazzino e ruba vestiti invece di consegnarli ai clienti : arrestato - Fingeva di essere un corriere di una ditta di consegne, ma rubava la merce da un magazzino di vestiti. I carabinieri hanno arrestato un 53enne per truffa.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Furto a San Lorenzo - rubati 120 monopattini elettrici in un magazzino - Oltre un centinaio di monopattini elettrici spariti in una notte. . . E' il furto denunciato alcuni giorni fa dal titolare di un magazzino di via Villa Verona, zona San Lorenzo, dov'erano custoditi circa 120 mezzi a due ruote della Helbiz, una delle tre società, insieme a Bird e Link, che aveva vinto. (Palermotoday.it)