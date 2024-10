Thesocialpost.it - “Ricordatemi facendo festa”. L’ultima lettera di Sammy Basso, durante i funerali

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Italia dice addio a. In queste ore, sta andando in scena la cerimonia funebre all’aperto, tra il retro della chiesa e il campo sportivo di Tezze sul Brenta, dove l’uomo era nato e cresciuto. Alcune testimonianze alle 15 hanno preceduto la funzione religiosa delle 15.30 celebrata dal vescovo Giuliano Brugnotto. Tra gli altri, oltre ai tantissimi amici di, presente il ministro Luca Ciriani e il governatore del Veneto Luca Zaia che ha dichiarato: “rimarrà immortale e non solo perché ha donato gli organi alla scienza ma anche perché ha contribuito a far conoscere la progeria. Mi diceva spesso: non servirà a me, ma a quelli che verranno dopo”.Leggi anche: Ora solare, quando entra in vigore: tutti i dettagli L’arrivo del feretro è stato accolto dal suono delle campane aa Tezze, come fosse un matrimonio e come a Pasqua, così come aveva chiesto lui.