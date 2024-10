Riassunto: Cognite lancia “Cognite Embedded” per accelerare l’innovazione per i produttori di attrezzature e gli sviluppatori di software industriali (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’offerta consente a OEM e ISV di sviluppare prodotti con velocità di 3 volte superiori e ridurre i costi di proprietà dell’80% AUSTIN, Texas e OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Cognite, l’autorità in ambito dati e IA per l’industria, ha annunciato oggi il lancio di Cognite Embedded. Questa nuova offerta consente ai produttori di attrezzature originali (OEM) e ai rivenditori di software industriali (ISV) di accelerare i tempi di commercializzazione, ridurre sensibilmente il costo totale di proprietà e preparare al futuro le loro soluzioni digitali con architetture pronte per l’IA, il tutto tramite la piattaforma industriale leader di Cognite, Cognite Data Fusion, e la soluzione di sviluppo low-code di agenti IA, Cognite Atlas AI®. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. .com - Riassunto: Cognite lancia “Cognite Embedded” per accelerare l’innovazione per i produttori di attrezzature e gli sviluppatori di software industriali Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’offerta consente a OEM e ISV di sviluppare prodotti con velocità di 3 volte superiori e ridurre i costi di proprietà dell’80% AUSTIN, Texas e OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–, l’autorità in ambito dati e IA per l’industria, ha annunciato oggi il lancio di. Questa nuova offerta consente aidioriginali (OEM) e ai rivenditori di(ISV) dii tempi di commercializzazione, ridurre sensibilmente il costo totale di proprietà e preparare al futuro le loro soluzioni digitali con architetture pronte per l’IA, il tutto tramite la piattaforma industriale leader diData Fusion, e la soluzione di sviluppo low-code di agenti IA,Atlas AI®. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

