Rafa, the last dance (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nadal ha annunciato commosso il ritiro: l'ultimo torneo sarà la Davis in casa, a Malaga: "Spero nella finale e mille grazie a tutti" Ilgiornale.it - Rafa, the last dance Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nadal ha annunciato commosso il ritiro: l'ultimo torneo sarà la Davis in casa, a Malaga: "Spero nella finale e mille grazie a tutti"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rada, the last dance - Nadal ha annunciato commosso il ritiro: l'ultimo torneo sarà la Davis in casa, a Malaga: "Spero nella finale e... mille grazie a tutti" ... (msn.com)

Marin Community Clinics leader resigns after 10-month stint - Dr. Farhan Fadoo says he accepted another job offer. An interim chief executive officer will take over the 600-employee organization. (marinij.com)

Rafael Nadal headlines list of star players retiring in 2024 - Former World No.1 Rafael Nadal announced his intention to retire following the Davis Cup Finals in November, joining a list of several ATP and WTA stars who have chosen to hang up their rackets at ... (tennisuptodate.com)