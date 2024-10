Puig Women’s America’s Cup, Luna Rossa vola in finalissima a Match Race contro GBR (Di venerdì 11 ottobre 2024) Barcellona, 11 ottobre 2024 – Luna Rossa conclude in seconda posizione (a 39 punti) sia i gironi eliminatori, sia le semifinali della Puig Women’s America’s Cup, al termine di una giornata faticosa e complessa che ha tenuto gli equipaggi impegnati dalle ore 10.10 del mattino sino alle 19:00. Date le condizioni marginali e difficilissime di oggi, e dopo un lunghissimo rinvio con le barche tenute a terra, il Comitato ha deciso, infatti, che la Race #6 sarebbe stata l’ultima del girone qualificatorio della Puig Women’s America’s Cup e che avrebbe fatto disputare le semifinali a seguire nello stesso pomeriggio, basandosi sulla classifica provvisoria al termine della prova #6. Dopo un’attesa di oltre 6 ore per assenza di vento, alle ore 16:00 riesce a far partire la Race #6 con circa 9 nodi da SE, ma è costretto a fermarla a metà della prima poppa, dopo un improvviso calo di aria. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Barcellona, 11 ottobre 2024 –conclude in seconda posizione (a 39 punti) sia i gironi eliminatori, sia le semifinali dellaCup, al termine di una giornata faticosa e complessa che ha tenuto gli equipaggi impegnati dalle ore 10.10 del mattino sino alle 19:00. Date le condizioni marginali e difficilissime di oggi, e dopo un lunghissimo rinvio con le barche tenute a terra, il Comitato ha deciso, infatti, che la#6 sarebbe stata l’ultima del girone qualificatorio dellaCup e che avrebbe fatto disputare le semifinali a seguire nello stesso pomeriggio, basandosi sulla classifica provvisoria al termine della prova #6. Dopo un’attesa di oltre 6 ore per assenza di vento, alle ore 16:00 riesce a far partire la#6 con circa 9 nodi da SE, ma è costretto a fermarla a metà della prima poppa, dopo un improvviso calo di aria.

